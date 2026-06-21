Diyarbakır'da biçerdöverden çıkan kıvılcım, 150 dönüm arlayı kül etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek Mahallesi’nde hasat çalışması sırasında biçerdöverden çıktığı değerlendirilen kıvılcım, önce küçük bir noktada tutuşmaya neden oldu.

Ancak bölgede bulunan kuru bitki örtüsü ve anız kalıntıları, yangının kısa sürede büyümesine yol açtı. Alevler dakikalar içinde onlarca dönümlük alana yayıldı.

VATANDAŞLAR VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevlere müdahale etti.

Yoğun çaba sonucu yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak geniş bir tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

150 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yapılan ilk incelemelere göre yangında yaklaşık 150 dönüm ekili ve anızlı alanın kül olduğu tespit edildi. Yangının etkili olduğu bölgede tarımsal üretimin zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği ürünlerin alevler içinde kalması üzüntüye neden oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Biçerdöverden kaynaklandığı değerlendirilen kıvılcımın kesin nedeni yapılacak teknik raporla netlik kazanacak.