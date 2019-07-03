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Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik maganda yakalandı

Diyarbakır’da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

İHA | 03.07.2019 - 19:12..
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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke’ye (51) çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik maganda yakalandı

Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik maganda yakalandı VİDEO

TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik maganda yakalandı

Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik maganda yakalandı

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