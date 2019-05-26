Diyarbakır'da bir polis, sevgilisi olan meslektaşını vurdu

M.Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan M.Ü. ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden M.Y., tabancası ile M.Ü.’nün göğsüne ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı M.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Zanlı M.Ü., olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olurken, olay yeri inceleme ekipleri de evde delil çalışması yaptı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın haber verilmesi üzerine bölgeye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan Aslan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



