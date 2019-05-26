taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Diyarbakır'da bir polis, sevgilisi olan meslektaşını vurdu

Diyarbakır’da bir polis, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadın meslektaşını göğsünden vurarak öldürdü.

İHA | 26.05.2019 - 20:57..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

M.Y. isimli polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan M.Ü. ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden M.Y., tabancası ile M.Ü.’nün göğsüne ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı M.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da bir polis, sevgilisi olan meslektaşını vurdu

TESLİM OLDU

Zanlı M.Ü., olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olurken, olay yeri inceleme ekipleri de evde delil çalışması yaptı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın haber verilmesi üzerine bölgeye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan Aslan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da bir polis, sevgilisi olan meslektaşını vurdu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

Ekrem İmamoğlu cami çıkışı protesto edildi

1208
Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

Terörist başı Öcalan'ın avukatlarından ikinci açıklama

351
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

100
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

356
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

228
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

143
Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

Kızıl geyikler vurulmak için açık artırmayla satışa çıkartıldı

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir