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Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti

Bu yıl düzenlenen narkoterör operasyonlarında; 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar ele geçirildi.

AA | 05.08.2019 - 08:53..
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Diyarbakır'da kent genelinde, 1 Ocak-2 Ağustos arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli 381 narkoterör operasyonu düzenlendi.

15 MİLYON HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı; "Düzenlenen 381 narkoterör operasyonunda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu ve borusu, 16 su motoru, jeneratör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen Hint kenevirleriyle, 250 ton esrarın yapılmasının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir."

Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti


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Açıklamada, ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve satışını yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendiği bildirildi.

Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen Hint kenevirlerinin, numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildiği kaydedildi.

Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti

Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti

Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti

Diyarbakır'da 15 milyon kök Hint keneviri ele geçti

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