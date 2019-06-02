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Diyarbakır'da cadde ortasında kavgaya polis müdahalesi

Diyarbakır'da cadde ortasında, iki grup arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı, polis durdurdu.

DHA | 02.06.2019 - 17:46..
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Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Diyarbakır'da cadde ortasında kavgaya polis müdahalesi

POLİS EKİPLERİ GÜÇLÜK ÇEKTİ

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken, polis ekipleri güçlük çekti.

Diyarbakır'da cadde ortasında kavgaya polis müdahalesi

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga, ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da cadde ortasında kavgaya polis müdahalesi

Diyarbakır'da cadde ortasında kavgaya polis müdahalesi

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