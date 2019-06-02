Diyarbakır'da cadde ortasında kavgaya polis müdahalesi

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

POLİS EKİPLERİ GÜÇLÜK ÇEKTİ

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken, polis ekipleri güçlük çekti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga, ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.