taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7399
Euro
6.401
Altın
1491.15
Borsa
100728.05
Gram Altın
275.113
Bitcoin
42958.37

Diyarbakır'da çay yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti

Çay fazla yazıldığı için çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İHA | 24.10.2019 - 10:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesindeki bir kıraathanede, esnaflık yapan Mahmut Polat ile kahvede çalışanlar arasında çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmıştı.

ÇAY TARTIŞMASI, SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Mahmut Polat ile M.Ö. yaralanmıştı.

AĞIR YARALANAN GENÇ AMELİYATA ALINDI

Sol göğsüne kurşun isabet eden ve sağlık durumu ağır olan Mahmut Polat, doktorların ilk müdahalesinin ardından hemen ameliyata alındı.

Diyarbakır'da çay yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti

TÜM ÇABALARA KURTARILAMADI

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Mahmut Polat, gözyaşları arasından aile mezarlığında toprağa verilirken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. 

Diyarbakır'da çay yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

518
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

151
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

228
Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

Rusya, YPG ile canlı bağlantı kurdu

152
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Chicago'da binlerce öğretmen grevde

Chicago'da binlerce öğretmen grevde

23
Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

Türkiye'nin yaptığı anlaşmalar ABD basınında

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir