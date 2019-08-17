taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Diyarbakır'da çaya düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak öldü

Kulp ilçesinde Sarım Çay'ı kenarında oyun oynayan çocuklardan biri boğuldu, ablası hastaneye kaldırıldı.

İHA | 17.08.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Sarım Çayı kenarında, Ersancan ailesi fertleri Sarım Çayı kenarında piknik yaptığı sırada çocuklardan Taha Ersancan (13) ile ablası Semanur Ersancan (15) ile birlikte suya düşerek sürüklendi.

Durumu fark eden aile fertleri ile çevredeki vatandaşlar çocukları kurtarmak için büyük caba harcarken, çocukları sudan çıkararak durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

ABLASI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 yaşındaki Taha Ersancan hayatını kaybederken, ablası Semanur Ersancan ise, ambulans ile önce Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesine buradan da ambulans helikopter ile Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Taha Ersancan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, Semanur Ersancan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

 

Diyarbakır'da çaya düşen 13 yaşındaki çocuk boğularak öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

54
Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

Bodrum'da tepki çeken inşaata mahkemeden izin

254
Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

Hasan Şaş ile Necati Ateş taraftarlarla tartıştı

184
Eminönü'nde alt geçitteki çarşıyı su bastı

Eminönü'nde alt geçitteki çarşıyı su bastı

265
Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

Aduriz'in Barcelona'ya attığı nefis röveşata golü

20
Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

113
Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir