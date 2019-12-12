Diyarbakır'da çikolatadan ölen çocuğun annesi konuştu

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNESİ YETKİLİLERE SESLENDİ

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca yetkililere çağrıda bulunarak şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

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"BUNLAR RESMEN CİNAYET ALETİ"

Umut'un annesi; "Sadece benim çocuğum değil başka çocuklar için de önemli. Bunlar resmen cinayet aleti" dedi.