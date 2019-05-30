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Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

Diyarbakır'da havaların ısınmaya başlamasını fırsat bilen çocuklar, soluğu süs havuzlarında aldı. Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan havuza akın eden çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

İHA | 30.05.2019 - 14:46..
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Diyarbakır'da 1950’lere kadar şehrin üç önemli su kaynaklarından biri olan tarihi Anzele suyu, sıcakların bastırmasıyla başta çocuklar olmak üzere vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

HAVUZ SONRASI DA GÜNEŞLENİYORLAR

Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Kesmeli Sokak'ta bulunan tarihi Anzele havuzu, çocuklarını oyun ve yüzme alanına dönerken, havuz keyfi sonrasında güneşlenen çocukları çevredeki vatandaşlar ilgiyle izliyor.

Diyarbakırlı çocuklar sıcak havada süs havuzlarında serinliyor İZLE

SERİNLEMEK İÇİN ANZELE'YE GELİYORLAR

Şaban Aktaş isimli çocuk, havanın sıcak olduğu için suya girip serinlediklerini belirtirken, Yusuf Savaşçı isimli çocuk ise serinlemek için Anzele'ye buraya geldiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

"DAHA GÜZEL BİR ORTAM İSTİYORUZ"

Çocukların fırsat buldukça Anzele'ye geldiğini kaydeden Fetullah Erkek isimli vatandaş da "Kentsel yapılaşma ve rahat bir ortam bulamadığımız için çocuklarımızla birlikte buraya serinlemek için geliyoruz. Yetkililerden buranın daha güzel bir hale getirilmesi için daha güzel bir ortam sunulmasını istiyoruz." dedi.

Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

Diyarbakır'da çocuklar havuza girerek serinledi

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