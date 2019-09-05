Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin feryadı

Amerika ve Avrupa tarafından desteklenen terör örgütü PKK, bölge insanlarının başına adeta bela oldu.

İnsanların çaresizliğini fırsat bilerek küçük yaştaki çocukları dağa çıkaran kalleş terör örgütü, annelerin ve babaların büyük acılar yaşamasına neden oldu.

Terör örgütü PKK'nın gençleri dağa çıkarmasında, örgütün siyasi kanadı HDP'nin de payı büyük. HDP'li siyasetçiler, her zaman PKK'lı teröristlerinden övgü dolu sözlerle bahsediyor.

HDP'YE İSYANI BAŞLATAN ANNE

Kurulan bu kirli düzen, Diyarbakırlı Hacire Akar'ın isyanıyla bozuldu.

Oğlu teröristler tarafından kandırılan Hacire Akar, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde günlerce eylem yaptı ve evladına kavuştu.

Hacire Akar'ın mutluluğu, çocukları PKK saflarına gönderilen ailelerin de ümidi oldu.

8 AİLE EVLADINI BEKLİYOR

Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin sayısı, bugün itibarıyla 8'e yükseldi.

"OĞLUMU İSTİYORUM OĞLUMU"

Oğlunu kurtarmak için HDP binasının önüne giden isimlerden biri de Celil Bektaş.

16 yaşındaki oğlu Yusuf Bektaş'ın HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyleyen Celil Bektaş, "Ya oğlum ya oğlum. Oğlumu istiyorum oğlumu!" diyerek tepkisini dile getirdi.

10 yıl boyunca partide görev yaptığını anlatan Celil Bektaş, HDP'de neler döndüğünü çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.

HDP önünde eylem: Oğlumu istiyorum oğlumu VİDEO