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Diyarbakır'da dedikodu kavgası

Diyarbakır'da N.K isimli kadın, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla tartıştığı akrabası olan 2'si kadın, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülerek, yerde sürüklendi.

DHA | 18.12.2018 - 21:11..
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Şehitlik mahallesinde meydana gelen olayda, N.K., dedikodusunu yaptıkları iddiasıyla akrabası olan 2 kadınla sokakta tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kimlikleri belirsiz kadınlar ile bir erkek, N.K.'yı sokak ortasında saçından çekip, bir süre yerde sürükledi. Çevredekilerin araya girmesiyle N.K., 3 kişinin elinden kurtarıldı.

Kadının dövülmesi cep telefonuyla görüntülenirken, N.K.'nın, kendisini döven 2'si kadın 3 kişiden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Diyarbakır'da dedikodu kavgası VİDEO

Diyarbakır'da dedikodu kavgası

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