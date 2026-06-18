Diyarbakır'da dikili arazilerde yangın: Yüzlerce dönüm küle döndü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karabudak Mahallesi kırsalında bulunan ekili tarım arazilerinde yangın meydana geldi.

İlk belirlemelere göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otlar ve hasat dönemine yaklaşan ürünlerin bulunduğu alanlarda etkisini hızla artırdı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgedeki çiftçiler de vakit kaybetmeden kendi imkanlarıyla müdahaleye başladı.

ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERLE ALEVLERİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Yangının büyümesini önlemek isteyen köylüler ve arazi sahipleri, traktörleriyle tarlalara girerek alevlerin ilerleyişini durdurmaya çalıştı. Bazı çiftçilerin tarla sürerek yangının yayılabileceği alanlarda güvenlik şeridi oluşturduğu öğrenildi.

Zamanla büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun bir mücadele yaşanırken, vatandaşlar ürünlerini kurtarabilmek için büyük çaba sarf etti.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer ekili alanlara ve yerleşim noktalarına sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangına müdahale eden ekipler ile vatandaşlar koordineli şekilde hareket ederken, bölgedeki söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

RÜZGÂR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılmasında etkili olan rüzgâr, söndürme çalışmalarını da güçleştirdi. Değişen rüzgâr yönü nedeniyle ekipler zaman zaman farklı noktalarda yeniden müdahale etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İlk belirlemelere göre yangında yüzlerce dönüm ekili alan zarar gördü. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.