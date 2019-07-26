Diyarbakır'da direksiyonu sağda olan aracı sıkıştırdı

Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametinde seyir halinde olan ve direksiyonu sağ tarafta bulunan Avrupa plakalı araç, bir kamyon tarafında sıkıştırıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, taklalar atarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

1'İNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







