taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6382
Euro
6.2806
Altın
1418.66
Borsa
102673.93
Gram Altın
258.083

Diyarbakır'da direksiyonu sağda olan aracı sıkıştırdı

Diyarbakır-Bismil karayolunda bir kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan aracı sıkıştırınca, araç taklalar atarak durabildi.

İHA | 26.07.2019 - 13:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bismil ilçesinden Diyarbakır istikametinde seyir halinde olan ve direksiyonu sağ tarafta bulunan Avrupa plakalı araç, bir kamyon tarafında sıkıştırıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, taklalar atarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

1'İNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da direksiyonu sağda olan aracı sıkıştırdı

Diyarbakır'da direksiyonu sağda olan aracı sıkıştırdı

Diyarbakır'da direksiyonu sağda olan aracı sıkıştırdı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

153
Kabinede revizyon gündemde

Kabinede revizyon gündemde

133
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

164
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

564
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

259
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

178
Rafet El Roman'ın kızları tatilde

Rafet El Roman'ın kızları tatilde

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir