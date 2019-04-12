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Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonu: Interpol devrede

Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, kaçan 3 zanlı için de Interpol ile yakalama çalışması başlatıldı.

İHA | 12.04.2019 - 11:57..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışında yaşayan vatandaşları sahte senetle borçlandırıp bankadaki paralarını alan çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

6 KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır merkezli İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da suç örgütünün kamu ayağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Zanlıların uluslararası ayağının belirlenmesi üzerine kaçan 3 zanlı için de Interpol ile yakalama çalışması başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

10 MİLYON LİRA ÇEKMEK İSTEDİLER

Örgüt üyelerinin, şimdiye kadar 22 banka müşterisinin hesaplarındaki 10 milyon lirayı çekmeye çalıştığı öğrenildi.

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