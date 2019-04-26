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Diyarbakır’da düğün sonrası silahlı satırlı kavga

Bağlar ilçesinde, düğün çıkışı iki grup arasında silahlı satırlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

İHA | 26.04.2019 - 07:53..
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Selahattin Eyyubi Mahallesi, Aydın Aslan Bulvarındaki düğünde tartışan iki grup, düğün çıkışı karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından silah ve satırların çekildilerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır’da düğün sonrası silahlı satırlı kavga

CANLARINI KURTARMAK İÇİN BENZİN İSTASYONUNA KAÇTILAR

Yaralılar, bir petrol ofisinin içerisine kaçarken olayı gören petrol ofisi çalışanları 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay, bölgeye polislerin gelmesiyle sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Diyarbakır’da düğün sonrası silahlı satırlı kavga

Diyarbakır’da düğün sonrası silahlı satırlı kavga

Diyarbakır’da düğün sonrası silahlı satırlı kavga

Diyarbakır’da düğün sonrası silahlı satırlı kavga

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