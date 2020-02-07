Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin Hedik ve Kutlu köyleri kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay Operasyonları" başarıyla tamamlandı.

Operasyonlarda, teröristlerce toprak altında kalas kullanılarak yapılmış ve girişi tahta kapakla örtülü kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

364 TERMAL ŞEMSİYE

Aramalarda, kaya blokları arasına gizlenmiş 6 jelikan bidon içerisinde teröristlerin İHA, SİHA ve İKU'lardan saklanmak amacıyla kullandığı 364 termal şemsiye ve 35 askı kayışı ile arazide büyük tüp, küçük tüp, 30 kilogram gübre, 2 çadır, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'da ele geçirilen terörist şemsiyeleri ViDEO

Narko-terörizmle mücadele kapsamında iki farklı bölgede, arazide toprağa gömülü bidonlar içerisinde 151 kilogram esrar ile esrar elemekte kullanılan 3 elek bulundu.

Açıklamada, "​​Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.