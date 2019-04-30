taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9635
Euro
6.6931
Altın
1282.64
Borsa
95664.54
Gram Altın
246.422

Diyarbakır'da elektrik ekipleri polis korumasında çalıştı

Kentin Sur ilçesinde kaçak elektrikle mücadele etmek için çalışma yapan DEDAŞ ekiplerini polisler vinç tepesinde kalkanla korudu.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 15:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Diyarbakır'da elektrik ekipleri polis korumasında çalıştı

Kaçak elektrik oranının yüzde 80'lere ulaştığı Diyarbakır Sur'da kentin elektrik sağlayıcısı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (DEDAŞ) mücadelesi devam ediyor.

Ekipler son olarak Bağıvar Köyü'nde elektrik saatlerinin evlerden elektrik direklerinin tepesine takılması için çalışma başlattı. Yalnız bu çalışma için köye giden ekiplere polisler eşlik etti.

KALKANLA KORUNDULAR

DEDAŞ ekipleri vinç sepetinde elektrik direğinin en üst noktasında çalışma yürütürken yalnız değidi. Çalışanları yerden atılan irili ufaklı taşlara karşı korumak için polis ekipleri kalkanlarla korudu.

Diyarbakır'da elektrik ekipleri polis korumasında çalıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

650
Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

Josef Sural'ın ailesi Türkiye'den ayrıldı

184
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

87
Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

Türkiye'ye ilk defa uçan firmanın hostesleri peçeyle dans etti

172
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

68
Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da darbe girişimi

164
Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

Vefat eden Dilber Ay'ın hafızalardan silinmeyen videosu

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir