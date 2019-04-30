Diyarbakır'da elektrik ekipleri polis korumasında çalıştı

Kaçak elektrik oranının yüzde 80'lere ulaştığı Diyarbakır Sur'da kentin elektrik sağlayıcısı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (DEDAŞ) mücadelesi devam ediyor.

Ekipler son olarak Bağıvar Köyü'nde elektrik saatlerinin evlerden elektrik direklerinin tepesine takılması için çalışma başlattı. Yalnız bu çalışma için köye giden ekiplere polisler eşlik etti.

KALKANLA KORUNDULAR

DEDAŞ ekipleri vinç sepetinde elektrik direğinin en üst noktasında çalışma yürütürken yalnız değidi. Çalışanları yerden atılan irili ufaklı taşlara karşı korumak için polis ekipleri kalkanlarla korudu.