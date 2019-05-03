Diyarbakır'da endemik çiçeklerin görsel şöleni

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile ilgi gören kadim kent, sahip olduğu doğası ve nadide bitki türleri ile de güzel manzara oluşturuyor.

ENDEMİK BİTKİLERE YOĞUN İLGİ

Bu bitkiler arasında bölgede nadir görülen, kayalıklar arasında baş gösteren, Ergani ilçesindeki Zülküf (Zülkifl) Peygamber Türbesi'nin bulunduğu alanda yetişmesi nedeniyle "Makam çiçeği" olarak adlandırılan çiçek de ilgi görüyor.

İlkbahar yağmurlarının ardından renk cümbüşüne bürünen tarihi kentteki endemik bitkiler, Dicle Üniversitesi (DÜ) öncülüğünde yürütülen "Diyarbakır'ın Biyolojik Çeşitliliği Envanter Çalışması" kapsamında kayıt altına alınıyor.

BÖLGENİN ENDEMİK ZENGİNLİĞİ

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Hoşgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin biyolojik çeşitlilik bakımından eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 11 bin 500 civarında bitki bulunduğunu, bunun 4 bin kadarının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer aldığını dile getiren Hoşgören, bunun büyük bir zenginlik anlamına geldiğini belirtti. Hoşgören, Dicle ve Fırat nehirlerinin varlığının, 3 bin metreye varan yükseltilerin, geniş düzlüklerin bu zenginliğe katkı sunduğuna işaret etti.

Endemik çiçeklerin kadim kent Diyarbakır'da görsel şöleni VİDEO



TÜR KORUMA EYLEM PLANI

Kente özgü bitkileri literatür çalışması yaparak, kayıt altına aldıklarını ifade eden Hoşgören, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Biyolojik Çeşitliliği Envanter Çalışması kapsamında bölgedeki 4 bin bitki türünden bin 148'inin kentte varlığını tespit ettik, Diyarbakır'a has olan da 5 endemik türümüz var. Bunlar 'Ovabağ Geveni (Astragalus Ovabaghensis)', 'Diyarbakır Geveni (Astragalus Diyarbakirensis)', 'Kabamayasıl (Ajuga Xylorrhiza)', 'Dicle Koruğu (Rosularia Blepharophylla)' ve 'Bey Çiviti (Isatis Demiriziana)'."

Bu bitkilerin bir kısmının çiçeklendiğini bir kısmının ise yağışlardan dolayı geç çiçek açtığını aktaran Hoşgören, "Bu bitkilerin bir kısmı için tür koruma eylem planını uygulamaya koyduk." diye konuştu.