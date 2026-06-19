Diyarbakır'da engelli kızı için istediği rampa nedeniyle darbedilen annenin talebi gerçek oldu

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10 Haziran’da, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Dicle Mahallesi’nde, bedensel engelli kızıyla birlikte yaşayan E.B., kızının evden rahat çıkabilmesi için Ergani Belediyesi’ne başvurarak sokakta merdiven rampa yapılmasını talep etti.

Belediye ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sırasında, komşu esnafın eşi müdahalede bulunarak sürece tepki gösterdi ve tartışma çıktı.

KÜREKLE SALDIRIYA UĞRADI

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. ile komşusu Mehmet Kaçar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olay sırasında Mehmet Kaçar’ın elindeki kürekle E.B.’ye vurduğu, darbenin başına isabet etmesi sonucu kadının yere yığıldığı bildirildi.

E.B. kendi imkânlarıyla hastaneye giderken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı evin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Kaçar’ın elindeki kürekle E.B.’ye saldırdığı ve kadının darbe sonrası yere düştüğü anlar yer aldı.

Ayrıca belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yaşanan tartışmalar da görüntülerde dikkat çekti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BELEDİYE TALEBİ YERİNE GETİRDİ

Yaşanan olayın ardından Ergani Belediyesi, E.B.’nin uzun süredir talep ettiği rampa ve merdiven düzenleme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla sokak yeniden düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, alanın evrensel tasarım ilkelerine uygun şekilde erişilebilir hale getirildiği belirtildi.

“SOKAK ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRİLDİ”

Belediye açıklamasında, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sokakta merdiven yapımı tamamlanmış, alan evrensel tasarım ilkelerine uygun şekilde yeniden düzenlenerek erişilebilir hale getirilmiştir. Belediyemiz eşit ve erişilebilir yaşam anlayışıyla hizmet üretmeye devam edecektir."