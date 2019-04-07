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Diyarbakır'da evde patlama: 1 yaralı

Patlayan evde yaklaşık 4 kilogram esrar bulunurken, olayın da araçlarda kullanılan LPG tankının, içerisine uyuşturucu yerleştirmek için sökülmesi sırasında meydana geldi.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 18:04..
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Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 1007. Sokak'taki bir evde patlama meydana geldi. Patlamanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama esnasında evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

LPG TANKININ İÇERİSNE UYUŞTURUCU KOYDULAR

Patlamadan dolayı çıkan yangına çevredekiler ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu arada, evde yapılan aramada yaklaşık 4 kilogram esrar bulunurken, olayın da araçlarda kullanılan LPG tankının, içerisine uyuşturucu yerleştirmek için sökülmesi sırasında meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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