Diyarbakır'da evindeki yabancıya tüfekle saldırdı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokak'ta M.S.Ş., kız kardeşiyle birlikte A.P.’yi görünce evde kavga çıktı.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ
Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.’yi bacağından vuran M.S.Ş., olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ZANLI ARANIYOR
Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken, kaçan M.S.Ş.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.