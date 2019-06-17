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Diyarbakır'da evindeki yabancıya tüfekle saldırdı

Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.

İHA | 17.06.2019 - 11:13..
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokak'ta M.S.Ş., kız kardeşiyle birlikte A.P.’yi görünce evde kavga çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.’yi bacağından vuran M.S.Ş., olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI ARANIYOR

Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken, kaçan M.S.Ş.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'da evindeki yabancıya tüfekle saldırdı

Diyarbakır'da evindeki yabancıya tüfekle saldırdı

Diyarbakır'da evindeki yabancıya tüfekle saldırdı

Diyarbakır'da evindeki yabancıya tüfekle saldırdı

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