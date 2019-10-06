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Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

HDP Diyarbakır il binası önünde gelen ailelere destek ziyareti sürüyor.

İHA | 06.10.2019 - 11:36..
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HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan annelere bir destek de Sakarya'dan geldi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde gelen ailelerin eylemi 34’üncü güne girerken, annelere destek ziyareti de gelmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

SAKARYA'DAN YOLA ÇIKTILAR

Annelerin eylemini televizyondan gören bir grup, Sakarya’dan yola çıkarak Diyarbakır’a geldi. Eylem yapan annelerle görüşen grup, çocukları hakkında bilgi alarak yanlarında oldukları mesajı verdi.

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

"ANNELERİMİZ BİR DAHA AĞLAMASIN"

Sakarya’dan gelen grup arasında bulunan Leyla Ürgüplüoğlu, anneleri takip ettiklerini söyledi.

Ürgüplüoğlu, "Anneleri zaten takip ediyoruz, televizyondan görüyorduk. Çok üzüldük, destek verelim dedik. Bu durumu görünce daha bir üzüldük, daha bir duygulandık. Allah inşallah onların yardımcısı olur. Bu PKK illeti bir an önce kurusun, bu şeylerden biz de kurtulalım, annelerimiz bir daha ağlamasın.’’ dedi. Grup, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Diyarbakır’da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

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