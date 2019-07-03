Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Dirarbakır'da gece saatlerinde Fırat Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadından Esmer Teke'ye çarptı. Ağır yaralanan Teke, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kimliği belirsiz sürücü ise aracı olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Kaza yerinde ve araçta inceleme yapan polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazaya neden sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.





































