taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7531
Euro
6.3438
Altın
1463.35
Borsa
103940.83
Gram Altın
270.432
Bitcoin
51990.64

Diyarbakır'da HDP binası önünde protestolar devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı ailelerin sayısı 56'ya yükseldi. Aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.

AA | 08.11.2019 - 14:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Diyarbakır'da HDP binası önünde protestolar devam ediyor

Diyarbakır'da HDP binası önünde gözü yaşlı annelerin protestosu dur durak bilmedi.

PROTESTO 67'İNCİ GÜNÜNDE

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 67. güne girdi.

AİLELERİN SAYSI 56'YA YÜKSELDİ

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden ailelerin sayısı 56'ya yükseldi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde protestolar devam ediyor

BİR OĞLU DA TERÖRİSTLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı." dedi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde protestolar devam ediyor

2017 YILINDA ŞEHİT EDİLDİ

Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu dört çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için örgüt tarafından 2017 yılında şehit edildiğini söyledi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde protestolar devam ediyor

"ÖRGÜTE DESTEK OLMADIĞI İÇİN ŞEHİT ETTİLER"

Anne Çiftçi, "Sami, örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı, çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. İki saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlamışlardı, çiftlikte öldürmüştüler. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip abisini şehit ettiler." dedi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde protestolar devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

464
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

409
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

91
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

112
Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

113
Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

127
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

436
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir