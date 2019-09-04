Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma eylemi yaptı

İran'da gerçekleşen ve sosyal medyada paylaşılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğün seremonisinin görüntüleri, büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine evlilik iptal edildi.

Okul servislerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretleri belirlenirken, en uzun mesafe fiyatı 3 bin 36 liraya yükseldi.

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En zeki insanların yaptığı 9 Şey

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