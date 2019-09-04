Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması, Diyarbakır'da protesto edildi.
Merkez Kayapınar ilçesinde bir araya gelen HDP'liler, el ele tutuşarak trafiği kapattı.
Eylem nedeniyle insanlar gidecekleri yere geç kaldı, uzun trafik kuyrukları oluştu.
Eylemin bir türlü son bulmaması nedeniyle sinirlenen bir sürücü, aniden gaza basarak protestocuların arasında geçti.
Bu sırada HDP'liler aracı tekmelemeye çalıştı. Bu sırada kameralar da kayıttaydı.
Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma eylemi yaptı VİDEO