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Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

İzinsiz gösteriye müdahale sırasında 4 HDP'li vekil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 20.08.2019 - 17:19..
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Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

Diyarbakır, Van ve Mardin'de İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

Caddelerde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen HDP'lilerin dağılması için polis uyarıda bulundu.

Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

Uyarılara rağmen izinsiz eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu.

TAZYİKLİ SUDAN ETKİLENDİ

Diyarbakır'daki eylem sırasında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran, tazyikli sudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

TOMA'nın suladığı HDP'li vekil hastaneye kaldırıldı VİDEO

Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu

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