Diyarbakır'da HDP'ye isyan günden günde büyüyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Diyarbakır'daki il başkanlığı önünde başlayan eylemlere katılan ailelerin sayısı, günden güne artmaya başladı.

Çocukları HDP tarafından kandırılarak PKK'ya kazandırılan aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar il başkanlığı binasının önünü terk etmeme konusunda kararlı.

"BELEDİYENİN ARABASIYLA..."

"Herkesin gözü önünde oğlumu aldılar. Hem de belediyenin arabasıyla. Devletin arabasıyla çalışıyor. Lanet olsun." diye haykıran baba, oğlunun kaçırılmasındaki sorumlu kişinin de HDP Lice Eş Başkanı olduğunu söyledi.

Oğlunu isteyen baba: Belediye aracıyla kaçırdılar VİDEO