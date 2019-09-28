Diyarbakır'da hırsızların 10 dakikalık altın vurgunu

Diyarbakır'da hırsızların hedefinde, bu kez bir ev vardı.

ALTINLARI ÇALIP KAÇTILAR

Hırsızlar, daha önce gözlerine kestirdikleri eve sabah saatlerinde telefon görüşmesi süsü vererek, binaya gelip asansörle direkt çıktıları 5’nci katta Erdoğan Ailesi'nin evine girdi.

Hırsızlar, evde yatak odalarında bulunan telefonları ve altınların bulunduğu çantayı alıp kapıyı açık bırakarak ve telefon görüşme süsüne devam edip binadan ayrıldı. Sabah uyanan aile, büyük şok geçirdi.

"AÇILMAMIŞ SİGARAMI BİLE ÇALMIŞLAR"

Hırsızların direkt hedef alarak eve geldiklerini söyleyen Nalan Erdoğan, “Hedef seçmişler gibi ilk önce dış kapıyla uğraşıyorlar. Ondan sonra direkt 5’nci kata asansörle çıkıyorlar ve bizim kapıyı açıyorlar. Sabah saat 07.00’a doğru uyandığım zaman telefonumun yerinde olmadığını gördüm. Sonra da eşim de evde olmadığı için belki eşim nöbetten geldiği için telefonu almış mutfakta oturuyor diye, o düşünceyle mutfağa doğru gittim. Mutfağa doğru dönmemle kapımızın açık olduğunu gördüm. Baktım çantam yerde, altın çantam vardı yerde. Onları görmemle bağırmaya başladım. Oğlum Süleyman diye bağırdım 'Hırsız girdi' diye. Sonra oğlum da kalktı. Oğlum dedi, ‘Anne benim de telefonum yok’ Benim cep telefonumu yatak odasından şarjdan çıkarmışlar, oğlumun çocuk odasından telefonunu şarjdan çıkarıp götürmüşler. Altınlarımı, kolyemi, bileziklerimi almışlar. Hatta içinde açılmamış sigaramı bile götürmüşler. Kapıyı da açık bırakmışlar.” dedi.

"ÇOCUK ALTINA KAÇIRMAYA BAŞLADI"

O günden beri hem kendisinin hem de çocuğunun psikolojisin bozulduğunu ifade den Nalan Erdoğan, “Oğlum hiç uyuyamıyor, evden çıkmamızı istiyor. ‘Ben burada kalamam, gideceğim’ yani büyük bir psikolojik baskı altındayız. Oğlumu yatağa götürdüğüm zaman orada uyuyor. Bir an zıplayarak mutfağa doğru koşuyor, ‘Anne diye’ bağırıyor. Sonra yapışıyor babasına, ‘Gitme diyor’ yanından ayrılmak istemiyor. Kapının çalmasıyla o çocuk bağırmaya başlıyor. Ayıptır söylemesi, çocuk korkudan artık altına kaçırmaya başladı. Polislerin hesapladığına göre 17 bin 500 lira zararım var. Öyle söylediler. Altınlarımı bile kızlarım çalışarak bana verdikleriyle, kendi biriktirdiklerimle topladık. Kuruşu kuruşuna helal paradır. Bir de umreye gidecektim. Bu Ramazan ayında bir tanesini bozdurup umreye gitmeyi düşünüyordum. Ama kısmet olmadı, bırakmadılar. Hem hayalimi çaldılar hem umutlarımı çaldılar. Biz mağdurlar evdeyiz, hırsızlar dışarıda kol geziyorlar. Aldıklarıyla keyif çatıyorlar. Zehir zıkkım olsun.” diye konuştu.