Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 10 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kağıtlı Karakolu mevkinde arazi tartışması yapan iki aile, yol üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ SİLAHLA YARALANDI

İki aile arasında silahlar patlamaya başlarken, olayda 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Silah seslerini duyan jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine müdahale ederek tarafları ayırdı.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların araçlarında yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirilirken; iki aile arasında da jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı.