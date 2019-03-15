Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü var

İki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşı karşıya gelince ortalık karıştı.

Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

AİLE HUSUMETİ: 3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Birbirine giren iki aile arasında büyüyen kavgaya müdahale etmekte zorlanan çevredekilerin 'durun' uyarıları işe yaramadı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.