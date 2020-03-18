Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, psikolojik sorunları olan iki kardeş, babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra araçtan, çevreye rastgele ateş açtı.
POLİSE DE SİLAH ÇEKTİLER
Çevredeki polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi.
Diyarbakır'da iki kardeş çevreye ateş açtı
MAKAS ATARAK KAÇTILAR
Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp, makas atarak olay yerinden kaçtı.
ZANLILAR ARANIYOR
Yaşanan durum vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken polis, zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.