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Diyarbakır'da iki kardeş çevreye ateş açtı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen iki kardeş, araç içerisinde önce etrafa ve polise rastgele ateş açtı, sonra dur ihtarına uymayıp onlarca insanın hayatını tehlikeye attı.

İHA | 18.03.2020 - 17:30..
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Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda, psikolojik sorunları olan iki kardeş, babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra araçtan, çevreye rastgele ateş açtı.

POLİSE DE SİLAH ÇEKTİLER

Çevredeki polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi.

Diyarbakır'da iki kardeş çevreye ateş açtı

MAKAS ATARAK KAÇTILAR

Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp, makas atarak olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır'da iki kardeş çevreye ateş açtı

ZANLILAR ARANIYOR

Yaşanan durum vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilirken polis, zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da iki kardeş çevreye ateş açtı

Diyarbakır'da iki kardeş çevreye ateş açtı

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