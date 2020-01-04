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Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliği kuran iki kardeş, piyasadan topladıkları yaklaşık 20 milyon lira ile kayıplara karıştı.

İHA | 04.01.2020 - 11:14..
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Yaklaşık 7 ay önce Diyarbakır Silvan’a bağlı Gündüz köyünde çiftlik kuran iki kardeş Diyarbakır’ın Silvan, Hazro, Bismil, Kulp ile Batman’ın Sason ilçelerindeki çiftçilerden yaklaşık 20 milyon lira değerindeki büyükbaş hayvanlarını alarak kayıplara karıştı.

M.A. ve A.A.’dan iki gün haber alamayan köy sakinleri, zanlıları bulmak için harekete geçti. Mağdurlar, cep telefonlarını kapatıp sırra kadem basan kardeşlerin bulunması için emniyete başvurdu.

"YÜKSEK KARLA KAZANÇ SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Mağdurlar, M.A. ve A.A.’nın köylerine yakın bir yerde yaklaşık 7 ay önce çiftlik kurduğunu söyledi. Mağdurlar, "Köyümüze yakın bir yerde 7 ay önce çiftlik kurdular, bize yakın olması nedeniyle onlara güvendik. Bize yüksek karla kazanç sağlayacağını söyledi ve kabul ettik. Kendilerine ulaşmak istedik. Ancak uzun bir süre bizi oyaladılar, bugün yarın geliyorum diyerek bahaneler ürettiler. Bir süre sonra da telefonlarımıza çıkmamaya başladılar. Şimdi adamları arıyoruz bulamıyoruz. Bu şahıslardan şikayetçiyiz." dedi.

Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası

"ZORLA ALDIM İNEĞİMİ"

Dolandırıcılara ineğini veren fakat kısa süre sonra hayvanını alıp dolandırılmaktan kurtulan Abdullah Oruçlu isimli vatandaş ise "Geldiler buraya çiftlik kurdular. Mardinli diye biliyorduk. Geldiler buraya çiftliği yaptılar, 5-6 kardeş diye tanıttılar kendilerini. Ben bunları biliyorum. 6-7 aydır buradaydılar. Hazro, Kulp, Silvan, Lice bu çevrenin hepsini dolandılar ve kaçıp gittiler. Duyduğuma göre 20 milyon toplayıp kaçmışlar. Ben 49 bin liralık inek vermiştim, zorla aldım onlardan" diye konuştu.

Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası

Zanlılar M.A. ve A.A.’ya ulaşılamazken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

2016’da Çiftlik Bank’ı kuran Mehmet Aydın, 2018’de 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplamış ve ardından kayıplara karışmıştı.

Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası

Diyarbakır’da ikinci Çiftlik Bank vakası

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