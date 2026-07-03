Diyarbakır'da ilaç raporu tartışmasında tıbbi sekreter darbedildi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden erkek hasta, ilaç raporunun yazılması için daha önce muayene olduğu doktora ulaşılmasını istedi.

Tıbbi sekreter S.C., kendisine doktorun o gün görevde olmadığını söyledi.

Bunun üzerine hasta ile S.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, S.C.'yi darbetti.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Darp raporu alan S.C.'nin şikayeti üzerine ismi belirtilmeyen şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.