İran’da yoğun yağış sele neden oldu

1 Diyarbakır'da kaçak elektrikçiler yüzünden patlayan trafo Kaçak elektrikt ve aşırı derecede yüklenmeden dolayı ısınan trafo bomba gibi patladı.

2 Yalova'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yalova'da, Budizm inancıyla ilgili yazıları içeren tarihi el yazması 10 eseri satmaya çalışan 2 şüpheli, alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

3 İran’da yoğun yağış sele neden oldu Sistan-Belucistan eyaletinde yoğun yağışlar nedeniyle yaşanan selde 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Eyalette 500 köye ise ulaşım sağlanamıyor.

4 Süt zannederek içtiği deterjan hastanelik etti Bursa'da, süt zannettiği şişedeki sıvı deterjanı içince fenalaşan 4 yaşındaki Yağmur B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 Defne Samyeli Mustafa Sandal'ın itirafını yalanladı Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın yeni çıkan kitabında aşk yaşadıkları iddiasını redetti.

6 Moskova'da Libya toplantısı sona erdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için bir taslak hazırlandığını ve Hafter'in de imzalamak için yarın sabaha kadar süre istediğini açıkladı.