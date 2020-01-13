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Diyarbakır'da kaçak elektrikçiler yüzünden patlayan trafo

Kaçak elektrikt ve aşırı derecede yüklenmeden dolayı ısınan trafo bomba gibi patladı.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 19:51..
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Diyarbakır'da kaçak elektrikçiler yüzünden patlayan trafo

Kaçak elektrik tüketimi, kış aylarının gelmesiyle birlikte en yüksek seviyelere ulaştı.

Elektriği kaçak kullananların yoğunlaştığı illerden başında ise Diyarbakır geliyor...

KAÇAK ELEKTRİĞİ KALDIRMADI BOMBA GİBİ PATLADI

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde  Tepe Mahallesi'nde arızalanan bir trafo aniden alev aldı. Dumanların yükseldiği trafo kısa bir süre sonra bomba gibi patladı.

Diyarbakır'da kaçak elektrikçiler yüzünden patlayan trafo

Patlama nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Dicle Elektrik ekipleri tarafından trafonun onarılması için bakım onarım çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'da kaçak elektrikçiler yüzünden patlayan trafo

Patlama anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafo önce alev aldı, sonra bomba gibi patladı İZLE

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