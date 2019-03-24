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Diyarbakır'da kaçırılan kız Batman’da bulundu

Silvan ilçesinde, dershane önünde kaçırılan Zeynep Eken başka bir şehre götürülmüş.

İHA | 24.03.2019 - 11:40..
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17 yaşındaki kızın alıkonulduğu eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Eken’i Batman'da buldu.

6 KİŞİ KIZI DERSHANESİNDEN ALIP GÖTÜRDÜ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz yıl liseyi bitiren 17 yaşındaki Zeynep Eken, üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimini almayı çok isteyen Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18’ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, yaklaşık bir ay önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı.

Diyarbakır'da kaçırılan kız Batman’da bulundu

BATMAN'DA BİR KÖYDE BULUNDU

Çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, 17 yaşındaki Zeynep’in Batman’a bağlı bir köye kaçırıldığını belirledi. Hafta içi alıkonulduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Zeynep’i alarak ailesine teslim etti.

Zeynep’in durumunun iyi olduğu, kaçıran şahısların emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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