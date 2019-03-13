taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46055
Euro
6.1699
Altın
1307.57
Borsa
101752.04
Gram Altın
229.539

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

İHA | 13.03.2019 - 10:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettiği madde ile yaklaşık bin adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi ViDEO

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda Kayapınar ilçesinde yapılan operasyonda; şahıs, kaliforniyum maddesi ve tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandı. Zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada 7 gram kaliforniyum maddesi olduğu iddia edilen madde ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 167 adet bronz sikke, 10 adet gümüş sikke, 3 adet yüzük, 15 adet obje olmak üzere toplam bin 195 adet tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

AFAD VE TÜRK ATOM ENERJİSİ KURUMU'NA BİLGİ VERİLDİ

Jandarmanın operasyonuyla ele geçirilen madde ve tarihi eserler, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı uyarınca muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu maddenin incelenmesi maksadıyla AFAD ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bilgi verildiği öğrenildi.

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

59
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

37
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

85
BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

BAE dahil 15 ülke AB tarafından kara listeye alındı

22
Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

Bakanlığa gelen usulsüz gıda ihbarları cezasız kalmadı

94
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

61
ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

ABD'de doğduğu cinsiyete göre askerlik

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir