Diyarbakır'da kamyon koyun sürüsüne çarptı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kaza meydana geldi. Lice ilçesinden Diyarbakır'a gelen kamyon Kocaköy yol ayrımında yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonda ismi bilinmeyen sürücü ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Sürüdeki yaklaşık 30 koyun öldü.
ÖLEN KOYUNLAR SAHİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Devrilen kamyon çekiciyle karayolunda kaldırılırken, ölen koyunlar da sahipleri tarafından toplandı,