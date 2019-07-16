Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Eski Hal Kavşağı'nda seyir halide bir kamyonetin arkasında yaşananlar, oldukça dikkat çekti.

BAĞLAMALI YOLCULUK

Kamyonetin kasasına yerleştirilen eşyaların üzerine oturan bir kişi, hiçbir önlem almadan elinde bağlamasıyla yolculuk yaptı.

Kamyonet hareket ederken düşme tehlikesine rağmen yolculuklarını sürdüren iki kişiden biri, kamyonetin arkasında bağlama çalıp şarkı söyledi.

BAŞKA BİR ARAÇTA BULUNAN KİŞİ KAYDETTİ

Yaşanan ilginç anlar ise başka bir araçta yolculuk yapan bir kişi tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da kamyonetin arkasında tuhaf yolculuk VİDEO