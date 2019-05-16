Diyarbakır’da kamyonun solladığı araç refüje uçtu

Korkunç olay, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde meydana geldi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İÇİNDE ANNE VE OĞLUNUN BULUNDUĞU ARAÇ REFÜJE UÇTU

Sollama yapan kamyonun rüzgarından etkilenerek telaş yapan 34 LK 5166 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde anne ve oğlunun bulunduğu otomobil, refüje uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.









