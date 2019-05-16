taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.022
Euro
6.7496
Altın
1291.16
Borsa
87682.7
Gram Altın
249.903

Diyarbakır’da kamyonun solladığı araç refüje uçtu

Sollama yapan kamyonun rüzgarından etkilenerek telaş yapan 34 LK 5166 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 16.05.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Korkunç olay, Diyarbakır-Batman karayolu üzerinde meydana geldi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İÇİNDE ANNE VE OĞLUNUN BULUNDUĞU ARAÇ REFÜJE UÇTU

Sollama yapan kamyonun rüzgarından etkilenerek telaş yapan 34 LK 5166 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde anne ve oğlunun bulunduğu otomobil, refüje uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da kamyonun solladığı araç refüje uçtu

Diyarbakır’da kamyonun solladığı araç refüje uçtu

Diyarbakır’da kamyonun solladığı araç refüje uçtu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

Şener Şen bir kez daha linç ediliyor

171
Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

Atatürk'ün benzerine yoğun ilgi

632
Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

Enflasyon rakamlarının emekli maaşlarına etkisi

136
AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

AK Parti'nin hedefi küskün seçmen

257
Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

Kupa finalinde tartışılan penaltı pozisyonunun yeni açısı

316
ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

ABD Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye yaptırım talebi

302
Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

Öğrenciyi döven öğretmene veliler destek verdi

541
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir