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Diyarbakır'da kanser ilaçlarını çalan hırsızlar yakalandı

Diyarbakır'da hastaneden, kanser tedavisinde kullanılan yaklaşık 700 ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA | 27.11.2018 - 10:55..
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Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Bölümü'ndeki ecza odasından, 24 Kasım'da 550 bin lira değerinde, kanser tedavisinde kullanılan yaklaşık 700 ilacın çalındığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastane ile yakın çevredeki iş yerlerine ait kameralar ve PTS (plaka tanıma sistemi) kayıtlarını inceleyen ekipler, ilaçların bir evde olduğunu tespit etti. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da kanser ilaçlarını çalan hırsızlar yakalandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI 3 KİŞİ DE SERBEST BIRAKILDI

Bulunan ilaçlar hastane yönetimine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece, biri eczanede çalışan 3 şüpheli tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlaçların İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere satılmak amacıyla çalındığı öğrenildi.

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