Diyarbakır'da karla kaplı 1400 kilometrelik yol açıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karın etkili olduğu yüksek rakıma sahip kırsal mahallelerde yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'da karın etkili olduğu Kulp, Lice, Çermik, Hani, Dicle, Silvan ve Çüngüş'ün ilçelerinin kırsal mahallelerinde gece ve gündüz demeden kar temizleme çalışması yürüten belediye ekipleri, bu doğrultuda 1400 kilometre yolu kardan temizledi.

SİS, SOĞUK HAVA DEMEDEN ÇALIŞTILAR

Yüksek rakıma sahip kırsal mahallelere dahi hizmet götüren ekipler, sis ve soğuk havada gerçekleştirdikleri çalışmalarla 263 kırsal mahalle ile bağlı 450 mezra yolunun ulaşıma açılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Ferhat Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerde gece gündüz demeden çalıştıklarını ve iş makineleriyle kilometrelerce yolu kardan temizleyip ulaşıma açtıklarını söyledi.

ÇALIŞMAYA ARA VERMEDEN KARLA MÜCADELE EDİYORLAR

Ekiplerin yol açma çalışması 24 saat hazır beklediğine işaret eden Türkyılmaz, karla mücadele ederken birçok zorlukla da karşılaştıklarını aktardı.

Türkyılmaz, soğuk hava ve yoğun sise rağmen çalışmaları aksatmadan sürdürdüklerini dile getirerek "Özellikle yüksek olan yerlerde kar yağışı fazla olduğu için çalışma şartları çok zor oluyor. Rakımı yüksek olan yerlerde sis de yoğun. Ancak bütün bu zorlu şartlara rağmen aralıksız çalışıyoruz." dedi.

ÖĞRENCİLERİN VE HASTALARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAYA ÇABALIYORLAR

Öncelikle hastaların bulunduğu, öğrencilerin kullandığı güzergahlara müdahale edildiğini aktaran Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle 112 Acil Servis ekiplerinden gelen ihbarlara öncelik veriyoruz. Ekiplerimizi o yollara sevk edip, yollar açıldıktan sonra hastaları sağlık ekiplerine teslim ediyoruz. Bize nereden talep gelirse anında gidip müdahale ediyoruz ve birkaç saat içinde yolları açıyoruz. İlçelere 70 kilometre uzaklıktaki köy yollarına dahi iş makineleriyle müdahale edip, yollarını açıyoruz. Öğrenci servislerinin kar yağışından dolayı zorlandığı yollarda ekiplerimizin müdahalesi ile öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerini rahatlatıyoruz."





DİYARBAKIR HALKI ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Kulp ilçesinin Akçesir Mahallesi Muhtarı Mehmet Can Zengin, karla mücadele çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı. Daha önce kış aylarında çok zorluk yaşadıklarını ifade eden Zengin, şunları söyledi:

"Hastamız olduğu zaman belediyeye telefon açıyoruz, gelip yolları açarak hastaların ilçeye ulaşmasını sağlıyorlar. Öğrenci servisleri de öğrencileri okullarına rahat bir şekilde ulaştırıyor. Önceki yıllarda yol yoktu, ulaşım yoktu. Kış aylarında çoğu zaman hava ambulansıyla hastalarımızı hastaneye götürüyorduk. Çok şükür o günlerden bugüne geldik. Eğer çalışmalar olmasaydı ne yapardık bu kış ayında? Allah belediyeden razı olsun."





"BU ÇALIŞMALAR OLMASAYDI HAYVANLARI YEMLEYEMEZ EKSİKLERİMİZİ GİDEREMEZDİK"

Akçesir Mahallesi sakinlerinden Medeni Hazar da hayvancılıkla uğraştığını, kış mevsiminde çok zorluk yaşadıklarını vurguladı.

Belediye ekiplerinin yolları kardan temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürüttüğüne işaret eden Hazar, "Bu çalışma olmasaydı çok zorluk çekerdik. Yollar açılmasaydı hastaları hastaneye ulaştıramazdık, hayvanlara yem getiremezdik, eksiklerimizi gideremezdik." diye konuştu.