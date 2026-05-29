Diyarbakır'da kaybolan alzaymır hastası için seferberlik

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki alzaymır hastası Mehmet Üçer’den dün kaybolduktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KIRSAL ALANDA ARAMA YAPIYOR

Arama çalışmalarında ekipler, Üçer’in en son görüldüğü bölgeler başta olmak üzere geniş bir alanda tarama gerçekleştiriyor. Kırsal arazide hem yaya hem de araç destekli aramalar sürdürülüyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

AFAD VE JANDARMA KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

AFAD ve jandarma ekipleri, bölgedeki köy yolları, dere yatakları ve açık alanlarda detaylı arama faaliyeti yürütüyor. Çalışmalara sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır şekilde eşlik ediyor.

Ekipler, kayıp vatandaşa en kısa sürede ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Ailesi ve yakınları ise bölgede endişeli bekleyişini sürdürüyor. Arama çalışmalarının genişletilerek devam edeceği ve tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi.