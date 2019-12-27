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Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Kayapınar ilçesinde, seyir halinde ilerleyen aracın duvara çarpması sonucu, 2 çocuk hayatını kaybederken 1 çocuğun ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA | 27.12.2019 - 13:31..
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, 21 AK 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin duvarına çarptı.

2 ÖLÜ 1 YARALI

Kaza sırasında aracın çarptığı 3 çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Baran Yakıştıran (14) ve İbrahim Çelikbilek (15), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Mehdi Zan'ın (13) tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti VİDEO

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

Diyarbakır’da kaza: 2 öğrenci hayatını kaybetti

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