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Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

Küçük yaştaki kızı gelin almak isteyen aile, olumsuz cevap alınca kurşun yağdırdı.

İHA | 02.05.2019 - 14:54..
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Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 619. sokakta yaşanan 'kız isteme' olayında, sokakta oyun oynayan 3 çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

KÜÇÜK KIZLARINI VERMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Daha önce iki defa Esmer ailesinin yaşı küçük kızlarını, cezaevinde bulunan yakınlarına gelin almak isteyen aile olumsuz yanıt aldı. Kız evinden çıkan aile bireyleri, arabaya binerken yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saçmaların bu sırada sokakta oyun oynayan çocuklara isabet etmesi sonucu 3 çocuk yaralandı.

Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

3 ÇOCUĞU YARALADILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri inceleme sokakta delil çalışması yaparken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

"3'ÜNCÜ KEZ SALDIRIYORLAR, KIZIMI İSTEYEN KİŞİ CEZA EVİNDE"

Konuyla ilgili konuşan kızın halası Feride Esmer, “Bir hafta önce yine kız istemeye geldiler. Ağabeyim kızımın yaşı küçük olması nedeniyle evladını gelin vermeyeceğini söyledi. Kızımızı isteyen kişi de cezaevinde ve 3 yıl cezası var. İzne geldi, daha önce kapımıza kurşun sıktılar. Bu üçüncü defadır bize saldırıyorlar, ağabeyim kızını vermiyor. Ölümle tehdit ediyorlar bizi, bize yardım edilmesini istiyoruz” dedi.
Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

Diyarbakır’da kız isteme dehşeti: 3 yaralı

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