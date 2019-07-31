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Diyarbakır'da komşularına silahlı saldırı düzenlediler

Evlerine uyuşturucu operasyonu düzenlenen şahıslar, "İsmimizi verdin" diyerek komşusunu kurşun yağmuruna tuttu.

İHA | 31.07.2019 - 15:55..
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 286. Sokak'ta, dün gece C.A. ve F.A.’nın evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

KENDİLERİNİ ŞİKAYET ETTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Operasyon sonrası C.A. ve F.A., komşularının kendilerini şikayet ettiğini söyleyerek Yusuf Ö.'ye evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silah seslerini duyan Yusuf Ö.’nün annesi koşarak dışarıya çıktığında, oğlunun kanlar içerisinde yerde olduğunu ve saldırı esnasında C.A ve F.A.’nın sokakta koşarak kaçtığını söyledi.

AĞIR YARALANDI

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112CSağlık ekibi ve çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da komşularına silahlı saldırı düzenlediler ViDEO

Diyarbakır'da komşularına silahlı saldırı düzenlediler

Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da komşularına silahlı saldırı düzenlediler

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