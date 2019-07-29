Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

1 İstanbul’da yaşlı kadın tramvayın altında ezildi Kadıköy’de seyir halinde olan tramvayın önüne düşen kadının ayağı ezildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Yunan Başbakanı Miçotakis: Kıbrıs'ta Türk işgali son bulsun Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaptı. Miçotakis Rum tarafında yaptığı açıklamalar ile yine Türk düşmanlığı aşıladı.

3 Turizmcinin 9 günlük gelir beklentisi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması durumunda piyasada 9 milyar liranın döneceği hesaplanıyor.

4 Mustafa Pektemek'in yeni takımı Kasımpaşa Kasımpaşa, Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek'le 2 yıllık anlaşma sağladı.

5 Almanya'da raylara itilen anne kurtuldu, çocuğu öldü Frankfurt Tren Garı'nda bir kişinin anne ve 8 yaşındaki çocuğunu trenin önüne ittiği, annenin kendini kurtarmayı başardığı ancak çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi

6 Mustafa Cengiz: Ali Koç'a en şiddetli cevabı veririz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatla ilgili konuşan Ali Koç'a cevap verdi. Cengiz "Taraftarı gerecek açıklamalardan kaçınalım" dedi.