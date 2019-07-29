Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir otomobil, viraja girerken sürücüsü A.Y.’nin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, otomobilde bulunan A.Y., F.Y., Ü.Y., A.Y. isimli 4 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI İYİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.