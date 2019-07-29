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Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

İHA | 29.07.2019 - 16:09..
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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bir otomobil, viraja girerken sürücüsü A.Y.’nin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan A.Y., F.Y., Ü.Y., A.Y. isimli 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI İYİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

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