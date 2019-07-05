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Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil takla attı

Köpeğe çarpan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İHA | 05.07.2019 - 15:07..
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Diyarbakır- Mardin karayolu Ovabağ Mahallesi yakınlarında bir otomobil sürücüsü, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole yuvarlanarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil takla attı

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil takla attı

Diyarbakır'da köpeğe çarpan otomobil takla attı

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