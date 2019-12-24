Diyarbakır'da köprüden atlayan kadın kurtarıldı

Diyarbakır akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprüsü'nde ismi öğrenilemeyen 23 yaşındaki genç kadın, bilinmeyen nedenle On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atladı.

DÜŞÜNMEDEN SUYA ATLADI

Genç kadının atladığını görenlerin bağrış seslerini duyan çevredeki kafeteryada çalışan garson Mehmet Emin Demir, Dicle Nehri'ne atlayarak genç kadını boğulmaktan kurtardı.

Çevredekilerin de yardımıyla Dicle Nehri'nden çıkarılan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

''ÇOK ŞÜKÜR KURTARDK''

Genç kadını intihar girişiminden kurtaran garson Mehmet Emin Demir, çevredekilerin bağrışması üzerine harekete geçtiğini ifade ederek, "Dicle Nehri kenarındaki müşterilere sipariş götürürken, bir ses duyduk. Müşterilerden biri köprüden atlayan oldu diye bağırdı. O esnada kendimi kaybettim, gözümü açtım ki sudaki kızın yanındayım. Kurtardım onu. Onu nehrin kenarına getirene kadar çok zorlandım, su akıntılıydı. Çok şükür kurtardık onu. Genç kadını çıkartırken iki garson arkadaşım yardım etti. Nehirden çıkardıktan sonra kafeteryadaki sobanın yanına getirdik. Ben de çok üşüdüm" dedi.











