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Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Yenişehir'de hızla ilerleyen bir araç, karşıdan karşıya geçen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön cama çarparak havada takla atan kadın, hayatını kaybetti.

İHA | 19.02.2020 - 11:51..
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın, daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ

Kazayı görenlerin olayı ihbar etmelerinin üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır’da korkunç kaza

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza sonrası fren yapan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü.

Polis, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

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