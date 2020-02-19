Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle başı ön cama sıkışan kadın, daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.
ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ
Kazayı görenlerin olayı ihbar etmelerinin üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, kaza sonrası fren yapan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü.
Polis, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.