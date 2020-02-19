Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarının 15 Temmuz darbe girişimi gibi alçak bir saldırı olduğunu söyledi.

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Lübnan'daki kriz 25 binden fazla kişiyi işsiz bıraktı

Lübnan'daki ekonomik kriz, önce protestolara dönüştü ve sorunlar daha çok artınca da gıda sektöründe 25 binden fazla kişiyi işinden etti.