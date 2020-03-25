taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4577
Euro
6.9758
Altın
1611.54
Borsa
89259.63
Gram Altın
334.131
Bitcoin
43051.29

Diyarbakır'da korona hakkında konuşan imam tepki gördü

Sokak hayvanlarından koronavirüs bulaşabileceği anonsunu yapan imam tepki görünce, "yanlış anlaşıldım" dedi.

DHA | 25.03.2020 - 16:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında imam camiden anons yaptı.

O SÖZLERİ TEPKİ GÖRDÜ

Camiden anons yapan İmam Abdulbari Y., vatandaşları koronavirüse karşı uyararak, sokak hayvanlarının salgını bulaştırabileceğini belirtti.

Vatandaşlar ise imamın o sözlerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sözleri tepki çeken imam 'yanlış anlaşıldım' dedi

İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Video Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılınca, imamın sözleri tepki gördü.

Tepkilerin giderek artması sonucu imam Abdulbari Y. hakkında müftülük tarafından soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da korona hakkında konuşan imam tepki gördü

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Olayın ardından Abdulbari Y., konuşmasındaki sözlerinin bir bölümünün alındığını ve yanlış anlaşıldığını belirterek, "Kardeşlerim, dün yaptığım konuşmada bir yanlış anlaşılma oldu. Hayvanlara karşı merhametli olun ve onlara zarar vermeyin. Ben sadece temizlikten bahsettim, yanlış anlaşıldı. Peygamber efendimiz buyuruyor ki "Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." dedi.

"MAHALLE HALKI İMAMA DESTEK VERDİ"

Mahalle halkı da sözlerinin çarpıtılarak verildiğine inandıklarını belirtikleri imama destek verdi.

Vatandaşlar söz konusu anonsun Miraç Kandili'nin olduğu gün yarım saatlik konuşmanın içerisinden alınan bir bölüm olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da korona hakkında konuşan imam tepki gördü

İlginizi Çekebilir
Türkiye’ye arabayla gelen gurbetçilere ek süre
Koronavirüs nedeni ile yurt dışına çıkamayan gurbetçiler için Türkiye’deki kalma süreleri uzatıldı.
Amasya'da yaşayan yaşlı adam 42 bin lira dolandırıldı
70 yaşındaki bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp emniyet amiri olarak tanıtan kişi tarafından dolandırılırken, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Kundakladığı evden kaçanları av tüfeğiyle vurdu
Gaziantep'te Ali Gök isimli şahıs, kuzeninin evini önce kundakladı, daha sonra av tüfeği ile dışarı çıkanları taradı.
Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde balık tutmak geçiçi olarak yasaklanırken, zabıta ekipleri denetimlerde bulunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
448
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
73
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
103
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
441
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı
412
Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği
Canlı yayını kapattığını sanan Sıla'nın paniği
202
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir